Marmaris'teki yangından etkilenen aile: Artık arıların bal yapacağı ağaçlar kalmadı

İbrahim Tezcan ve ailesi de yangından olumsuz bir şekilde etkilenirken Tezcan, "Eskiden sabah kalktığımız da mis gibi çam kokusuyla güne başlıyorduk. Ancak şimdi ise is kokuyor" dedi.

Muğlan'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangın tamamen kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken yerleşim ananlarında yaşayan vatandaşlar ise evlerine dönmeye başladı.

Diğer yandan, İbrahim Tezcan ve ailesi de yangının tam ortasında kalıp alevlerden etkilenirken Tezcan, yaşadığı korku dolu anları ise şu sözlerle anlattı;

"Kendi çabamla evin etrafını su ile bolca suladım"

"Yangın olduğunu duyduğumda kalp rahatsızı eşimi ve bal kovanlarını köye götürdüm.

Keçilerimi ise sahile indirdim. Kendi çabamla evin etrafını su ile bolca suladım.

Ancak alevler, evimizin bulduğu yere gelmeden başka tarafa yönlendi."





"Artık arıların da bal yapacağı ağaçlar kalmadı"



İHA'nın haberine göre; ailesini ve hayvanlarını tekrar eve getiren Tezcan, "Evimin kurtulduğuna nasıl sevinebilirim ki.

Eskiden sabah kalktığımız da mis gibi çam kokusuyla güne başlıyorduk. Ancak şimdi ise is kokuyor.

Bir daha bu kadar alan nasıl yeşillenir bilinmez. Artık arıların da bal yapacağı ağaçlar kalmadı." şeklinde konuştu.



