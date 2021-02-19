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    Mars'taki kratere adını veren Jezero'da yüksek heyecan

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'ta keşif amacıyla Jezero krateri yüzeyine yaptığı iniş, kratere adını veren Bosna Hersek'in Jezero beldesinde yoğun ilgi gördü.
    • AA
    • 19.02.2021 - 08:04
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 08:11
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    Mars'taki kratere adını veren Jezero'da yüksek heyecan

    NASA’nın Perseverance isimli Mars keşif aracı Kızıl Gezegen'in yüzeyindeki Jezero kraterine başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi.

    Jezero krateri ismini Bosna Hersek’teki bir beldeden alıyor.

    YÜZLERDE KİŞİ KATILDI

    Jezero'daki bir ortaokulun spor salonunda toplanan yüzlerce kişi tarihi olaya canlı yayınla tanıklık etti.

    Jezero Belediye Başkanı Snezana Ruzicic, son dönemde ilgi odağı haline gelen Jezero'yu çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "NASA, Mars'taki kraterin adını bizden aldığını onayladı. Pliva nehrinin kolları ve Plivsko gölünün iki dairesi kraterin görünümüne oldukça benziyor." dedi.

    Bu arada, bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda, öncesinde Mars yüzeyinde bir göl olduğu ifade edilen Jezero kraterinin ismi Boşnakça'da göl anlamına geliyor.

    Mars'taki kratere adını veren Jezero'da yüksek heyecan VİDEO

    Mars taki kratere adını veren Jezero da yüksek heyecan #1

    Mars taki kratere adını veren Jezero da yüksek heyecan #2

    Mars taki kratere adını veren Jezero da yüksek heyecan #3

    Mars taki kratere adını veren Jezero da yüksek heyecan #4

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