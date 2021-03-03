Mart ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödenekten faydalanan vatandaşlar, KÇÖ ödemeleri ne zaman? sorusunu araştırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olumsuzlukları önlemek amacıyla vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödemesi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart'tan bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla son kez uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar 19 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer aldı. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi olarak mart ayının sonu belirlendi.

Ödenekten faydalanan vatandaşlar şubat ayı hakedişlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödeme tarihlerini vatandaşlara duyurdu. İşte mart ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

KÇÖ HESAPLAMA 2021

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor.

Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.