Mart ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Mart ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı netlik kazanacak. Peki 2022 mart ayı kira artışı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıkladı.

Buna göre aylık enflasyon 4,8 oldu.

Açıklamanın ardından kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak konusu.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Peki mart ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Mart 2022 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 4,08 oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

MART 2022 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 3.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mart 2022 Kira Artış Oranı: % 25,98

Mart Ayı Kira Zammı Tutarı: 259,80 TL

Mart Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 3.259,80 TL