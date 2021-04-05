Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa Çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Milyonlarca çalışan ile işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği'nin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Açıklama sonrasında gözler bugün yatması beklenen Kısa Çalışma Ödeneğine çevrildi.

Her ay bir önceki aya ait ödemeler hesaplara geçerken ödenekten yararlanan vatandaşlar, 'Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Mart ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Kısa Çalışma ödeneği hakkında detaylar..

MART AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Alınan karar doğrultusunda bu ay son kez yatırılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayı ödeme tarihi merak ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yaptığı son açıklamada, ''3,7 milyon çalışanımıza 30 milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği, bu aydan sonra ödenmeyecek.