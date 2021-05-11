Mart ayı sanayi ve üretim endeksi yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi

Sanayi üretim endeksinin, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldiği belirlendi. Bakan Varank da ülkenin büyüme oranını ele alan bir grafik yayınladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayının sanayi üretim endeksi sonuçlarını duyurdu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 yükseldi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19,9 artış oldu.

GEÇTİĞİMİZ YILIN MART AYINA GÖRE YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 17,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta, şubat ayına kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,3 yükseldi.

YÜZDE 13'LÜK ARTIŞ BEKLENİYORDU

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 yükseldi. Önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 2,6 arttı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını bekliyordu. Mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 16,15 artış öngörülmüştü.

BAKAN VARANK, GRAFİK PAYLAŞTI

Twitter'dan açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da pandemiye rağmen artan büyümeye dikkat çekti.

Bakan Varank, "Sanayi, Mart’ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0,7; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,6 artış gösterdi." ifadeleriyle birlikte grafik yayınladı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle: