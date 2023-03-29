Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
AA

bahar ayına girerken tekrardan soğuk havanın etkisi altına girdi.

Mevsim normallerinin altına düşen hava durumu birçok kenti etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 hafta üst üste yurdun büyük bir bölümü için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Uyarıların ardından kentlerde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Soğuk havaların yeniden döndüğü kentlerde etkisini gösteren yağışı vatandaşın yüzünü güldürdü.

Kurak geçen kış ayından sonra yaşanan kar ve yağmur yağışları barajlara can suyu olmaya devam ediyor.

İşte memleketten kar manzaraları...

Megakent'te kar yağışı başladı

Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş artırdı. vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken kara tarih atarak anı ölümsüzleştirdi.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Başkentte kar yağışı

Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.

Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Eskişehir kar yağışı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Bolu'da karın etkisi

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Kocaeli'de kar 30 santimi geçti

Kocaeli'de bahar ayında gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığı 30 santimi aştı.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Erciyes'te mart karı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

Yozgat'ta kar yağışından kareler

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu

İzmir'de de kar yağışı etkili oldu

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bornova'nın Beşyol Mahallesi ile Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi lapa lapa yağan karın ardından beyaza büründü.

Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu
Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu