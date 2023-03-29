Mart ayında yurttan kar manzaraları: Birçok şehirde etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurdun büyük bölümü için uyarıda bulunduğu soğuk havalar etkisini gösterdi. Birçok kent beyaza büründü.

AA Türkiye bahar ayına girerken tekrardan soğuk havanın etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin altına düşen hava durumu birçok kenti etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 hafta üst üste yurdun büyük bir bölümü için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıların ardından kentlerde şiddetli fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Soğuk havaların yeniden döndüğü kentlerde etkisini gösteren kar yağışı vatandaşın yüzünü güldürdü. Kurak geçen kış ayından sonra yaşanan kar ve yağmur yağışları barajlara can suyu olmaya devam ediyor. İşte memleketten kar manzaraları... Megakent'te kar yağışı başladı Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş artırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken kara tarih atarak anı ölümsüzleştirdi. Başkentte kar yağışı Dün sağanağın etkili olduğu Ankara'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Eskişehir kar yağışı Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı. Bolu'da karın etkisi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kocaeli'de kar 30 santimi geçti Kocaeli'de bahar ayında gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar kalınlığı 30 santimi aştı. Erciyes'te mart karı Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes’te Mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Yozgat'ta kar yağışından kareler Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü, çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. İzmir'de de kar yağışı etkili oldu Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Bornova'nın Beşyol Mahallesi ile Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi lapa lapa yağan karın ardından beyaza büründü.