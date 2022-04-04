Mart enflasyon rakamları 2022: Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon oranları, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki 2022 Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç?

Ekonomi gündemini takip eden milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu‘ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarında…

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon verileri, zamları ve aynı zamanda kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor.

2022'nin ilk ayı olan Ocak'ta enflasyon yıllık yüzde 48,69, Şubat'ta ise yıllık yüzde 54,44 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Mart ayı rakamlarına çevrildi.

Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki enflasyon açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Mart ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç? İşte 2022 Mart ayı enflasyon oranı...

MART 2022 ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Mart ayına ait enflasyon rakamlarını 4 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre, enflasyon Martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.