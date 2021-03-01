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- Marteniçka bilekliği nedir, ne zaman takılır? Marteniçka bilekliği nasıl yapılır?
Marteniçka bilekliği nedir, ne zaman takılır? Marteniçka bilekliği nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 12:51
- Güncelleme : 01.03.2021 - 12:55
Bulgaristan geleneğinde yer alan beyaz kırmızı çizgili bir yün ipten oluşan Marteniçka bilekliği, baharın gelişiyle birlikte takılır.
Balkanlar'da oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Marteniçka ile ilgili bilgiler de gündemde yerini aldı.
Uğur getirdiğine inanılan ve Mart ayı boyunca koldan çıkarılmayan Marteniçka bilekliği nedir, neden ve ne zaman takılır? sorusu merak konusu oldu.
İşte Marteniçka ile ilgili detaylar….
MARTENİÇKA NEDİR?
Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.
Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler.
İlk marteniçkalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılarak nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırdı.
MARTENİÇKA NE ZAMANA KADAR TAKILIR?
1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, 'Baba Marta' kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.
MARTENİKÇA BİLEKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir. İşte en kolay marteniçka bilekliği yapımı:
- Aldığınız kırmızı ve beyaz iplikleri, bileğinizin kalınlığına göre kesin.
- Daha sonra, beyaz ve kırmızı ipin uçlarını birbirine bağlayın.
- Düğüm noktası ortaya gelecek şekilde, bir elinizle kırmızın ipin boşta kalan kısmının ucundan kavrayın ve ipi gergin tutun.
- Diğer elinizle beyaz ipin boşta kalan ucundan tutun ve gerdirmeyi bırakmadan beyaz ipi saat yönüne doğru çevirin.
- İpi çevrilmekte zorlandığı anda gerdirmeyi bıraktığınızda kırmızı ve beyaz ipin birbirine dolandığını gördüğünüz zaman son aşama olarak diğer uca da düğüm atarak bilekliği kullanmaya başlayın.