Marteniçka bilekliği nedir, ne zaman takılır? Marteniçka bilekliği nasıl yapılır?

Marteniçka bilekliği nedir, ne zaman takılır? Marteniçka bilekliği nasıl yapılır?

Bulgar Ortodoksların inançlarına göre Mart ayının gelmesini simgeleyen 'Baba Marta', bir diğer adıyla 'Marteniçka' şenliği merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki marteniçka bilekliği nedir?

Bulgaristan geleneğinde yer alan beyaz kırmızı çizgili bir yün ipten oluşan Marteniçka bilekliği, baharın gelişiyle birlikte takılır.

Balkanlar'da oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Marteniçka ile ilgili bilgiler de gündemde yerini aldı.

Uğur getirdiğine inanılan ve Mart ayı boyunca koldan çıkarılmayan Marteniçka bilekliği nedir, neden ve ne zaman takılır? sorusu merak konusu oldu.

İşte Marteniçka ile ilgili detaylar….

MARTENİÇKA NEDİR?

Marteniçka, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.

Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına "martenitsa" olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler.

İlk marteniçkalar, başka takı ve detaylar kullanmadan, sadece kırmızı beyaz ipliklerden yapılarak nazardan korunmak için insanlara ve hayvanlara takılırdı.

MARTENİÇKA NE ZAMANA KADAR TAKILIR?

1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, 'Baba Marta' kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.

MARTENİKÇA BİLEKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir. İşte en kolay marteniçka bilekliği yapımı: