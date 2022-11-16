Martı ve taksicilerin yeni uygulama kavgası

Skuter paylaşım şirketi Martı’nın ‘TAG’ platformunu duyurmasıyla Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem arasında, ‘korsan taşımacılık’ tartışması patlak verdi.

Martı, geçtiğimiz ay ‘trafik problemine çözüm’, ‘hava kirliliğini azaltmak’ ve ‘zamandan tasarruf etmek’ için uygulama kullanıcılarının aracındaki boş koltukları aynı yöne gitmekte oldukları kişilerle paylaşabilmesine imkân kılan ‘Tek Araçla Gidelim (TAG)’ platformunu duyurdu.

'Tehdit ediyor' iddiası

Uygulamanın ‘hatır taşımacılığı’ olduğunu kaydeden şirket, platformu ücretsiz olarak açıkladı.

Martı tarafından TAG’ın halka duyurulmasından sonra Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, bu taşımacılık türünün ‘korsan’ olduğunu iddia etti.

Öyle ki Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem, Aksu’nun kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürdü.

“Yaptığı taşımacılık korsan taşımacılıktır”

Eyüp Aksu ise tüm bu yaşananlarla ilgili DHA’ya bir açıklama yaptı.

Korsan taşımacılıkla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aksu, “Skuter hariç elektrikli motosiklet ve özel araçlarla yaptığı taşımacılık korsan taşımacılıktır. İnternet üzerinden kanuna ve hukuka aykırı bir taşımacılık yapmaya çalışıyor. Bu da taksici esnafımızın emeğine ve ekmeğine zarar verdiği için biz konuyu araştırıp 10 gün önce Cumhuriyet Savcılığına firma hakkında yasal bir hukuki süreç başlattık.” dedi.

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“Bunu ispatlamayan namerttir”

Tehdit iddialarına yönelik de konuşan Aksu, “Martı firmasının CEO’sunu tanımam, görmedim. Kendisiyle hiç böyle bir irtibatımız da olmadı, konuşmadım. İftira ediyor ve asılsız bir iddia öne sürüyor. Hukukçularımız, bugün sabah Cumhuriyet Savcılığına bahsi geçen asılsız iddia ve iftira hakkında suç duyurunda bulundu. Bunu ispatlamak zorunda, açık ve net ifade edelim; bunu ispatlamayan namerttir.” dedi.

“Ahlakımız gereği biz kimseyi tehdit etmeyiz”

Aksu, Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem’in yayınladığı videoda kendisinin geçen yıl Libadiye’deki ofisine 2 adam gönderdiği iddiasına da “Ahlakımız gereği biz kimseyi tehdit etmeyiz. Devletimiz, hukuk ve yargı var; gereken hakkımızı oralarda ararız. Biz tehdit etmedik. Açıklamayı yapan o şahısın adresini de bilmem, hiç görüşmedim, kimseyi de göndermedik. Zaten savcılık bu konuda gereğini yapar, araştırır.” şeklinde cevap verdi.

"Taksici esnafımızın emeğine zarar veriyor"

Firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra videonun dolaşıma sokulduğunu belirten Aksu, şunları söyledi:

“Martı firması İstanbul’da üç tane uygulama başlattı; Skuter, elektrikli motosikletlerle yapılan taşımacılık, hususi araçlarla yapılan taşımacılık. Skuter hariç elektrikli motosiklet ve özel araçlarla yaptığı taşımacılık korsan taşımacılıktır. İnternet üzerinden kanuna ve hukuka aykırı bir taşımacılık yapmaya çalışıyor. Bu da taksici esnafımızın emeğine ve ekmeğine zarar verdiği için biz konuyu araştırıp 10 gün önce Cumhuriyet Savcılığına firma hakkında yasal bir hukuki süreç başlattık. Neden başlattık? Bu firma izin almadan, kanuna aykırı, hukuksuz bir şekilde taşımacılık yapıyor, korsan taşımacılık yaptığı aşikar.

“Bunun hesabını kendisi yargıda verecek”

07.07.2022 tarihinde 7416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kanunda ‘Elektronik ticaret yapanlar ya da internet üzerinden uygulama yapanlar kesinlikle Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak zorunda. Eğer haksız rekabet oluşturuyorlarsa, orada hak gaspı varsa Ticaret Bakanlığı tarafından erişimi kesilir’ deniliyor. Yaptığı taşımacılık korsan bir taşımacılık, taksici esnafın ekmeğine zarar veriyor. Biz konuyla ilgili savcılığa firma hakkında suç duyurusunda, bakanlıklarımıza da firmanın internet erişiminin kesilmesi konusunda talepte bulunduktan sonra bu şahıs çıkıp bizim hakkımızda yayınladığı videoda paylaşım yaptı. Asılsızdır, iftiradır, bunun hesabını kendisi yargıda verecek.”

Adli makamlara taşıdı

Martı CEO’su Oğuz Alper Öktem ise tehdit konusunun adli makamlara taşındığını belirtti.

Öktem “Konu adli makamlarda o yüzden benim şu an da burada bir şey söylemem doğru olmaz, biz hukuka güveniyoruz. Sürecin takipçisi olacağız.” dedi.

“Karayolları Kanunu’nda ‘hatır taşımacılığı’ diye bir şey var”

Martı’nın Türkiye’nin teknoloji devlerinden biri olduğunu vurgulayan Öktem, TAG’la kanuna aykırı bir şey yapılmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Martı, Türkiye’nin teknoloji devlerinden bir tanesi ve burada binlerce insan çalışıyor. Martı, New York borsasına açılan ilk Türk şirketi olacak, bu yolda ilerliyoruz. Türkiye’nin gururu olarak New York’ta Türk bayrağını dalgalandıracak. Böyle bir şirketin kurulma amacı; çevreci, paylaşımcı, trafiği ve çevre kirliliğini azaltan, şehirlerimizi daha yaşanılabilir yapan bir İstanbul, Türkiye yaratmak. Martı TAG yani Tek Araçla Gidelim platformu da tamamen bu amaca hizmet ediyor. Karayolları Kanunu’nda ‘hatır taşımacılığı’ diye bir şey var.

“İstanbul ve İstanbul halkı bu konuda çok muzdarip”

Martı şu an hatır taşımacılığı yapan insanlara teknolojik altyapı sağlayan bir platform durumda. Kaldı ki İstanbul’un durumu belli; bugün İstanbul’da sokağa çıksanız veya anket yapsanız İstanbul’da yaşayan insanların yüzde 90’ı taksi durumundan memnuniyetsiz olduğunu bildirir. Taksi bulamadığı için karısını doğuma götüremeyen mi istersiniz; yıllarca çalıştığı sınavı kaçıran mı, ölüm yatağındaki annesine gidemeyen mi istersiniz yoksa 80-90 yaşındaki insanların 4-5 saat yağmur altında beklemesini mi istersiniz? İstanbul ve İstanbul halkı bu konuda çok muzdarip. Biz de buna bir çözüm üretmek amacıyla yola çıktık ve bize taş koyuldu ama mücadelemiz sürecek.”

“Senin yarattığın hastalıklı sistem yüzünden insanlar perişan”

Öktem sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca bahsi geçen şahıs, bu sabah bir yayına çıkıp ‘İstanbul’daki taksi probleminin sebebi devletin yeterli denetimi yapmamasıdır’ dedi. Dalga geçer gibi ‘Yetkiyi bize verseler 3 ay içinde durumu düzeltiriz’ diye de üzerine ekledi. Sen 8 yıldır taksiciler odası başkanısın, senin elini kolunu bağlayan mı vardı da sistemi düzeltmeyip bu hale getirdin. Senin yarattığın hastalıklı sistem yüzünden insanlar perişan.”

“Amaç, çevreci bir ulaşım sistemi yaratmak”

TAG’ın amacıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öktem, “İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nden geçen arabaların yüzde 50’si tek kişi geçiyor. Amerika’da bir sürü eyalette sol şeritten gidebilmek için arabada 2-3 kişi olması gerekiyor. Amaç, esasında insanları aynı arabada birleştirip çok daha çevreci bir ulaşım sistemi yaratmak. Bu Karayolları Kanunu’nda yeri olan hatır taşımacılığıdır. Biz hatır taşımacılığı yapmıyoruz, hatır taşımacılığı yapanlara altyapı sağlıyoruz. Onlara kalsa, insanlar karısıyla, kocasıyla, eşiyle, dostuyla aynı arabaya binemesin. Kabul edilebilir bir şey değil.” dedi.