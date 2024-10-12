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AA

Fransız sömürgesi Martinik halkı, eylül ayından bu yana adadaki hayat pahalılığına karşı protestolar gerçekleştiriyor. Halk, Paris hükümetinin protestoları bastırmak için adaya ek yüzlerce polis göndermesine karşı havalimanındaki pistte gösteri düzenledi.

GÖSTERİCİLER EYLEM YAPTI

Ulusal basındaki haberlere göre, adadaki protestoları bastırmak için 300 Fransız polisin uçakla gönderileceği duyumunu alan göstericiler, Fort-de-France Havalimanı'nda eylem yaptı.

Göstericiler, havalimanındaki piste giderek, söz konusu polisleri taşıdığını düşündükleri uçakların iniş yapmasını engelledi. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, havalimanı kapatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Fort-de-France Havalimanı'na inmesi beklenen 3 uçağın rotası değiştirilerek Fransa'nın bir başka sömürgesi olan Guadeloupe'a yönlendirildi.

Martinik Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaya ek yüzlerce polisin gönderileceği bilgisinin asılsız olduğu, bunun sosyal medyada yayılan söylentilerden ibaret olduğu savunuldu. Valilik, adada sükunetin yeniden sağlanmasını istedi.

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HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI GÖSTERİLER

Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik ile arasında yaklaşık 6 bin 800 kilometre mesafe bulunuyor.

17. yüzyılda Fransız vesayeti altına giren Martinik'te, eylül ayının başından bu yana hayat pahalılığına ve fahiş gıda fiyatlarına karşı halk süpermarketlerin önünde gösteriler düzenliyor.

YÜZDE 40 DAHA FAZLA

Fransa ana karasına göre gıda fiyatlarının yüzde 40 daha yüksek olduğu Martinik'teki gösterilerde şu ana kadar 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gösterilerin patlak vermesinin ardından Paris hükümeti, Fransa Ulusal Polisine bağlı Cumhuriyetçi Güvenlik Birlikleri'ni (CRS) Martinik'e sevk etmişti.

Martinik Valiliği, adada 14 Ekim'e kadar gösteri düzenlenmesini yasaklamış ve gece 21.00-05.00 saatleri arasında da sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

DİĞER SÖMÜRGELER DE AYAKLANMIŞTI

Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Nijer, Yeni Kaledonya'da da Fransız karşıtı eylemler yapılmıştı.