Masada kimler yok ki! Dilan Polat ve diken üstündeki fenomenler 2019 yılında aynı masada Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 4 yıl öncesine ait fotoğrafta, şimdilerde göz önünde olan ve kısa sürede zenginleşen sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Karedeki isimlerin ortak yanları güzellik merkezleri, Dubai ve Polat çifti...

ensonhaber.com

Türkiye'de şu sıralar sosyal medya fenomenleri gündemde.

Kara para aklama ve çeşitli suçlardan tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ardından fenomenler mercek altına alındı.

Şimdilerde sıkça göz önünde olan ve tanınan fenomenlerin, geçmiş yıllarda bir arada oldukları ve dostlukları dikkat çekiyor.

4 yıl öncesine ait fotoğraf gündemde

Birbirleri ile olan ilişkileri yeniden gündeme getirilirken, 2019 yılındaki bir fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı.

Fotoğrafı, sosyal medya fenomeni Alp Kılınç paylaşınca detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Bir masada yemek yerken poz veren fenomen çiftlerin kimisi şimdilerde birbirine düşman kimisi ise dostluklarını sürdürüyor.

Ortak yanları 'güzellik merkezleri'

Ancak Polat çiftinden sonra her biri diken üstünde, okların üzerlerine çekilmesinden korkuyor.

Bu fenomenlerin en büyük ortak özelliği ise kısa zaman içerisinde büyük mal varlıklarının olması.

Bir diğer ayrıntı ise birçoğunun güzellik sektörüne atılarak çok sayıda şubeleri olan iş yerleri açması.

Fenomenler masası

Yemek masasında çekilen fotoğrafta kara para aklamakla suçlanan tutuklu Dilan-Engin Polat çifti, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit bulunuyor.

Dubai ayrıntısı

Fenomenlerin yurt dışı ayakları sıklıkla Dubai oluyor. Gürcistan da zenginleşme süreçlerinde uğrak noktalarından biri.

Ardından güzellik merkezi sektöründe şubeleşerek zengin oluyorlar ve paylaşımlarında lüks hayatlarından gösterişler yapılıyor.

Çok değil 4-5 yıl öncesine kadar sıradan bir hayat süren fenomenlerin, tek bir işle kısa sürede böylesine bir mal varlığına sahip olmaları ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.

Polat çifti başı çekiyor

Masadakilerden İleyda Topal ve Tolunay Topal çiftinin, Polatlara ait güzellik merkezlerinden birinin şubesini işlettiği de bu süreçte ortaya çıktı.

Topal çiftinin paylaşımlarında 2018 yılına kadar orta halli bir yaşam sürerken, son zamanlarda ise lüks paylaşımlar yapmaları okları üzerine çekiyor.

Öte yandan masada bulunan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletmeleri.

Bu kişilerin de diğerleri gibi 2017 yılından sonra bir anda zenginleştiği belirlendi.

Masadaki diğer çift Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit'in ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldıkları ortaya çıktı.

Onlar da 2018'de normal bir hayat sürerken, bir anda servete sahip oldu.