MASAK Başkanı görevden alındı

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Osman Dereli'nin görevine, Cumhurbaşkanı kararı ile son verildi.

Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak 1997 yılında göreve başlayan Osman Dereli, 2008-2012 arasında Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalıştı.

Dereli, 25 Eylül 2012’den bu yana Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.

2016 yılında da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı olan Dereli, geçen yıl görevi fiilen bıraktı.

GÖREVDEN ALINDI

Osman Dereli, Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı.

Dereli'nin görevden alınmasına ilişkin karar ise Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.