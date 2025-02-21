MASAK, Maydonoz Döner'in izini adım adım sürdü

AA

Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor...

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finansal yapılanmasına ilişkin Antalya merkezli olarak Türkiye çapında yürütülen 'Maydonoz Döner' operasyonuna MASAK tarafından önemli katkı sağlandı.

RESMİ VE GAYRİRESMİ ORTAKLIKLARI TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yapılan araştırmalarda, çok sayıda ülkede ve yurt içinde yüzlerce şubesi bulunan "döner zinciri"nin, FETÖ/PDY iltisakı yoğun olarak tespit edilen "resmi ve gayriresmi" ortaklarının bulunduğu belirlendi.

Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

MASAK, başta bankacılık işlem verileri olmak üzere veri tabanında yer alan bilgileri kullanarak söz konusu şirketin tüm şubelerinin finansal hareketlerini inceledi.

Şubeler ile bunların resmi ve gayriresmi ortakları hakkında, ortaklık yapıları ve ticari ilişkilerin analizini de içeren yaklaşık 300 analiz raporu düzenleyerek, ocak ayında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu.

ORGANİZASYON YAPISI HAZIRLANDI

Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.

Döner zinciri altında "franchise" veren merkez şirketin ortak, yönetici, çalışan ile bağlantılı şirket ve kişilerden oluşan "çatı raporunu" da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

BÜTÜN ÇALIŞANLAR VE AKRABALARININ SUÇ KAYITLARI İNCELENDİ

Çatı rapor niteliğindeki MASAK raporu kapsamında analiz konusu kişilerin mali profilleri çıkarıldı, kümeleme analizi yapıldı.

Kişilerin organizasyon yapısı içindeki rolleri ve para transfer ilişkilerinin işaret ettiği bağlantılar ortaya kondu.

Şubelerinin tüm yıllar boyunca SGK kayıtlarına yansıyan binlerce çalışanı, resmi ve gayriresmi ortakları ile bunların yakın akrabalarının suç kayıtları incelendi.

Çalışma sonucunda, tüm bu kişiler içerisinde silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi devletin güvenliğini tehdit edici suçlardan kayıtları bulunanlar olduğu belirlendi.