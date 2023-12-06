MASAK'ın Seçil Erzan analiz raporu! Seçil'in maaşı ortaya çıktı MASAK analiz raporuna göre; Seçil Erzan 75 bin lira maaş alıyor. Yine rapora göre Erzan, güncel değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olan Çorlu'daki bir arsayı Aralık 2022'de aldı. O arsayı 21 gün sonra, 3'üncü şahıslara sattığı da raporda yer aldı.

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Türkiye’yi sarsan skandal dolandırıcılık vurgununda, Seçil Erzan’la ilgili hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı.

"Nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklanan Seçil Erzan ve diğer şüphelilerle ilgili hazırlanan MASAK raporu da dosyaya girdi.

Seçil Erzan 75 bin lira maaş alıyor

MASAK analiz raporuna göre, Seçil Erzan’ın sigorta başlangıç girişi, 25 Eylül 2000 olarak görülüyor

Denizbank ünvanlı iş yerinde, 2001 ile 2023 yılları arasında SSK’lı olarak çalışan Seçil Erzan'ın, mart ayındaki maaşının 75 bin 60 TL ve banka müdürü ünvanı ile çalışma kaydının bulunduğu belirtildi.

Arsayı 21 gün sonra satmış

Ortaya çıkan Seçil Erzan analiz raporunda dikkat çeken bir arsa satışı da görüldü.

Seçil Erzan adına kayıtlı gayrimenkul bilgisi bulunsa da bunun intikal sebebi ile edinildiği belirtilen raporda fakat denilerek şu ayrıntıya dikkat çekiliyor:

Analiz konusu şahıslardan Seçil Erzan tarafından güncel değeri yaklaşık 7.500.000 TL olan Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunan 391 Ada 4 parseldeki Konut niteliğindeki taşınmazın 08.12.2022 tarihinde edinildiği, sonrasında 21 gün sonra 3. şahsa satışın gerçekleştirildiği yer aldı.

Kredi çekimi ve 'Bozcaada' kelimesi

Üzerinde motorlu taşıt kaydı bulunmadığı belirtilen raporda, Seçil Erzan’ın 2022 yılı Mart ve Nisan aylarında toplamda 119 bin TL tutarlı iki adet bireysel ihtiyaç kredisinin bulunduğu yer aldı.

Ayrıca Seçil Erzan’ın bankacılık transfer işlemlerinin işlem açıklamalarının incelemesinde, "Bozcaada" ifadesine sık rastlanıldığına da dikkat çekildi.

Yüksek tutarlı para transferleri

Seçil Erzan’ın yüksek tutarlara ulaşan para transferlerinin bulunduğuna yer veren raporda; banka hesaplarına gelen yüksek tutarlı para transferlerinin de görüldüğü anlatıldı.

Bozcaada'da yüzde 75 hisseli bağ

MASAK analiz raporunda ayrıca Erzan’ın 17 Mayıs 2022 tarihinde intikal yolu ile edindiği Çanakkale ili Bozcaada ilçesi 374 ada 28 parseldeki bağ niteliğindeki yüzde 75 hisse oranlı taşınmazının da bulunduğu; göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor.

Altınlara el konulmuştu

Raporda, Seçil Erzan’ın Denizbank Çorlu Orion Şubesi'nde bir kiralık kasası olduğu değerlendirildi.

Bu kasadan çıkan altınlara el konulmuştu.

Yörük kardeşler de MASAK raporunda

Dosyada; şüpheli ve tutuklu bulunan Ali Yörük ile kardeşi Atilla Yörük ile ilgili de MASAK çalışma yaptı.

Ortaya çıkan MASAK raporuna göre Ali Yörük, 2006-2021 yılları arasında Köşkdere Otomotiv’de satış yöneticisiydi. 2023’ten sonra da 25 gün Atilla Yörük’ün yanında 8674 lira ücretle çalıştı.

Yörük'ün üzerinde 16 adet arsa çıktı

Buna karşın Ali Yörük ve eşinin üzerinde olan tamamı Tekirdağ’da bulunan, toplam 16 adet arsa, tarla ve evi 2019-2022 arasında satın aldıkları ortaya çıktı.

Ali Yörük, 24 ayrı işlemle toplam 1 milyon 812 bin 500 lirayı Atilla Yörük’ün hesabına gönderdi. Tek işlemde Gedik Yatırım Menkul Kıymetler’e, 700 bin lira gönderildi.

Aslı Yörük, arsa satış bedeli olarak kendi hesapları arasında iki işlemde, 1 milyon 233 bin lira transfer etti. Atilla Yörük’e 11 işlemle 2 milyon 516 bin lira gönderdi.