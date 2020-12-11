Maske cezalarına af var mı? Maske, sigara ve kısıtlama cezaları yapılandırma kapsamında mı?

Maske cezalarına af var mı? Maske, sigara ve kısıtlama cezaları yapılandırma kapsamında mı?

Sıkı denetime tabi tutulan maske, sigara ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden vatandaşlar, cezaların affı olacak mı sorusunu merak ediyor. Yasak ihlallerine yapılandırma var mı, af olacak mı?

Maske takmayan vatandaşlara kesilen cezalar her geçen gün artarken, toplum sağlığını korumak amacıyla caddelerde sigara içen vatandaşlara da işlem yapılıyor.

Hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamarıni ihlal edenler için de adli para cezası uygulanıyor.

KORONAVİRÜS CEZALARINA AF VAR MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında, maske takmayanlara ve yasak olan yerlerde sigara içenlere 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise 3 bin 310 lira ceza uygulanıyor.

Vatandaşlar bu cezalara indirim uygulanacak mı, yapılandırma kapsamında mı sorularını merak ediyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaynaklı maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir." bilgisini paylaştı..

CEZALARA İNDİRİM VAR MI?

Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Yine tebliğden itibaren 1 ay içinde tebliğ eden makamdan taksit talebinde bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.

MASKE CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükür ve banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilir.

İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli eğer gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulalı veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmelidir.

Öte yandan 442 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını da engellemiştir.