Maske fiyatlarında şoke eden düşüş

Koronavirüsle birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de en çok maske satışı yapıldı. Bir ara 250 liraya satılan maskenin kutusu 10 liraya kadar düştü…

2 yıl önce dünyada koronavirüs salgını patlak verdi.

Salgınla birlikte yaşam kalitesi düştü, zor görülen birçok şey hayatımıza girdi.

Bunlardan biri de maskeydi…

250 liraya kadar çıktı

Bu süreçte eczane, market, pazar ve benzeri yerlerde milyonlarca maske satıldı…

Öyle ki bunu fırsata dönüştürmek isteyenler bile oldu.

Bazıları “3-5 kat korumalı” diyerek maske fiyatlarını 250 liraya kadar çıkardı.

Maske zorunluluğu kalktı

Ve pandemi hem dünyada hem de Türkiye’de etkisini artık yitirdi…

Kısıtlamalar kademeli kalktı, herkes derin bir nefes aldı.

Bir maske kalmıştı o da vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrasında kaldırıldı.

Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu.

Kutusu 10 liraya satılıyor

Bu gelişmenin ardından, pandeminin başında bir paketi 100 liraya kadar satışa çıkan, bir dönem 250 liradan alıcı bulan maskelerin fiyatı da düştü.

Marketlerde maskelerin bir kutusunun 9,95 liraya satılmaya başlandığı görüldü.