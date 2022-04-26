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    Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasında iki istisna

    Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasında iki istisna

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayılarının binin altına düşene kadar toplu ulaşım araçlarında ve sağlık kuruluşlarında maske takılmaya devam edileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 16:24
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    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayatımıza giren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, uzun süre sonra bir araya geldi.

    Toplantıdan kapalı alanlarda hala devam eden maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararının alınması bekleniyordu.

    Yapılan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararları açıkladı.

    Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasında iki istisna VİDEO

    Toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında zorunluluk devam edecek

    Cumnurbaşkanı Erdoğan, kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklarken, sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kurumlarında maske takma uygulamasının vakalar binin altına düşene kadar devam edeceğini duyurdu.

    65 yaş üstü ve kronik hastalara maske takma önerisi

    Erdoğan, "Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik rahatsızlığı hastalık şüphesi, riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir." diye konuştu.

    Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasında iki istisna #1

    Maske takma zorunluluğunun kaldırılmasında iki istisna #2


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