Maske takmama cezaları silinecek mi? Koronavirüs pandemisinde maske takmayanlara verilen cezalar siliniyor mu?

Koronavirüs pandemisi döneminde alınan kararlar gereği maske takmayanlara ceza uygulaması yapılmıştı. Son gelişmelere göre TBMM torba kanun teklifi içerisinde maske takmama cezaları da yer alıyor.

Son gelişmelere göre TBMM torba kanun teklifi içerisinde söz konusu cezaların kaldırılması gündeme geldi. Yeni yasa teklifi sonrası vatandaşlar tarafından “Maske cezası siliniyor mu?” soruları merak edildi. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine Ekim ayıyla başlamıştı. Peki maske takmama cezaları silinecek mi?

Maske takmama cezaları silinecek mi?

Maske takmama cezaları pandemi döneminde çokça gündeme gelmişti.Son gelişmelere göre AK Parti 7 Ekim 2022 Cuma günü TBMM'ye bir torba yasa teklifi sunacak. Buna göre toplamda 90 madde içeren torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara verilen cezaların silinmesi de yer alıyor.

Yasa teklifi henüz kabul edilmedi. Ancak söz konusu yasanın mecliste kabul edilmesi halinde koronavirüs döneminde gündemi çokça meşgul eden cezalar silinmiş olacak.

KYK borçları ve icra borçları da torba yasada olacak

Ayrıca daha önce 100 civarı madde şeklinde hazırlanan torba teklifi ikiye bölündü. 52 maddeden oluşan ilk torba kanun teklifine bazı yeni önemli maddeler de eklendi. Pek çok kişiyi ilgilendiren maddeler arasında icra borçları, KYK borçları ve yemek bedellerinin nakit şeklinde verilmesi gibi konular da bulunuyor.