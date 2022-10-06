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    Maske takmama cezaları siliniyor

    Maske takmama cezaları siliniyor

    Yarın Meclis'e gelecek olan torba kanun teklifiyle, salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek.
    • 06.10.2022 - 19:11
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 19:30
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    Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirlerden bir tanesi de maskeydi.

    Maske takmayanlara para cezaları kesilmişti..

    Uzun süre tartışılan cezalarla ilgili kritik bir adım geldi.

    Yeni dönem mesaisine başlayan TBMM'de yarın torba kanun teklifi görüşülecek.

    Torba yasa teklifinde nelerin olacağı merakla araştırılırken son anda teklife eklenen maddelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

    Maske takmayanların cezaları silinecek

    Buna göre pandemi döneminin en çok tartışılan konularından bir tanesi olan maske takmayanlara verilen cezalara af gelecek..

    Salgın döneminde maske takmayanlara verilen para cezaları silinecek.

    Maske takmama cezaları siliniyor #1

    Teklifte yer alan diğer maddeler ise şu şekilde;

    - Bir önemli madde de kısa çalışma ödeneğinde itilaflı dosyalar, işten çıkartılanlar hariç, bildirmekte gecikenlerin borçları da silinecek. Bu konuda 200 bin dosya olduğu söyleniyor.

    - Torba kanun teklifinde KYK faizleri silinecek, elektrik ve doğalgaz desteği de torbada yer alacak.

    - İhracatçıya çifte pasaport ve 2 bin TL'ye kadar icra borçların silinmesi de torba yasada olacak.


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