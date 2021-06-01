Maske zorunluluğu bitti mi? Maskelere veda tarihi belli oldu..

Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçilmesiyle birlikte maske zorunluluğu hakkında yeni kararlar merak konusu oldu. Peki maske zorunluluğu bitti mi? İşte son gelişmeler...

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme adımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Son zamanlarda aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte 1 Haziran'dan sonra maske kullanımının kaldırılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu nedenle vatandaşlar, yeni genelgeyle birlikte maske takma yasağının kaldırılıp kaldırılmadığını merak ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Peki Maske zorunluluğu bitti mi? İşte maskelere veda edeceğimiz tarih...

MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte bugün itibarıyla kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu kapsamda tedbirlerin esnetilmesi, maske zorunluluğu tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından bir araya geldiği basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, herkes tarafından merak edilen konuya açıklık getirdi.

Maskesiz günler için toplumsal bağışıklığı işaret eden Bakan Koca, "Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz, önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık yakalandıktan sonra aşı olanlar maske takmayabilir. Aşı takviminde aksama olmazsa, toplumsal bağışıklık yaz aylarında yakalanacak." diye konuştu.

Yaz aylarında aşı uygulamasının yaygınlaşacağını söyleyen Koca, nüfusun en az yüzde 60'ı aşılandığında koronavirüse karşı toplumsal bağışıklığın kazanılacağını söyledi.