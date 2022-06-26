MasterChef Danilo'nun yeni sevgilisi eski eşine benzetildi! '9 yıllık evliliğini bunun için mi bitirdin'

MasterChef Danilo'nun yeni sevgilisi eski eşine benzetildi! '9 yıllık evliliğini bunun için mi bitirdin'

Geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demirbilek'le boşanan Danilo Zanna, yeni sevgiliyse sosyal medyanın diline düştü. İşte Danilo'nun eski eşine benzeyen sevgilisi...

Türkiye'de İtalyan ve Türk mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu bir restoran açan Danilo Zanna, ilk ekran deneyimini "Zahide ile Hayata Yetiş" programıyla elde etti.

Çeşitli programlarda da yer alan İtalyan şef, son olarak TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi oldu.

38 yaşındaki ünlü isim, komik ve sıcakkanlı halleriyle seyircilerin ve yarışmacıların gönlünü fethetti.

Instagram hesabında eşi ve oğluyla olan mutlu anlarını paylaşan Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'le tek celsede boşandı.

Çiftin,MasterChef yarışmacısı Pelin Zaman yüzünden ayrıldıkları iddia edildi ve bu iddialar üzerine her iki taraftan da açıklama gelmedi.

Son olarak İtalyan şef, yeni bir sevgili iddiasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde 40. yaş gününü kutlayan Danilo, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

İkilinin sarmaş dolaş halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

'Eski eşinin aynısı'

Sosyal medyaya yayılan bu görüntü üzerine Danilo'nun takipçileri yeni sevgilisi Eda Alkaya'yı eski eşi Tuğçe Demirbilek'e benzetti.

Danilo'nun takipçilerinden 'Eski eşinin aynısı' gibi yorumlar geldi.

(Tuğçe Demirbilek)