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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ekrana gelen son bölümünde, eleme adayları belli olmuştu.

Onur ve Nigar bu haftanın beşinci ve altıncı eleme adayı olmuştu.

MasterChef ekrana gelecek olan yeni bölümde yarışmacılar Uşak'a gidiyor.

Yarışmacılar burada kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.

BEYZA TEPSİYİ ÇEVİRDİ: YÜZÜNE SICAK YAĞ DÖKÜLDÜ

Yeni bölüm fragmanında, Beyza'nın börek tepsisini çevirmesi esnasında yüzüne sıcak yağ döküldüğü anlar gözler önüne serildi.

Diğer yarışmacılar, Beyza'yı bu şekilde çevirmemesi konusunda uyarırken, "Bırakın yapsın" diyen Eda'nın yanı sıra Erim de "Yağ akacak ama" diyerek dikkat çekti.

Tam o anda kızgın yağ, Beyza'nın yüzüne sıçradı.

ALPER ÇILGINA DÖNDÜ

Sağlık ekipleri hemen müdahale etti, Beyza acılar içinde kıvrandı.

Alper ve Onur, duruma tepki göstererek "Neden çevirtiyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Sosyal medyada o anlar büyük yankı uyandırdı ve Beyza'nın sağlık durumu merak konusu oldu.