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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor.

Dün akşamki bölümde yaşanan tartışma, programa damga vurdu.

Nigar veda ederken Erim ağlamaya başladı.

Onur ile Alper gülünce o anlarda bir anda ortalık gerildi.

SİNİRLER GERİLDİ: BEN ROL YAPACAK ADAM DEĞİLİM...

Erim, Alper ve Onur'a "Gider sizi şikayet ederim. Ben rol yapacak bir adam asla değilim." diyerek yüklendi.

Onur, "Bak bana sakın konuşma. Ben Alper'e gülüyorum." yanıtını verdi.

Erim, "Nigar Abla burada benim canım ciğerimdi yani." diye üstelerken Onur, "Sakın bana böyle konularla gelme. Canımı sıkıyorsun. Bilip bilmeden konuşma, terbiyesizlik yapma, canımı sıkma." diyerek uzaklaşmaya çalıştı.

"CANIMI SIKIYORSUN, TERBİYESİZLİK YAPMA"

Erim ise, "Ben terbiyesizlik yapmıyorum, ben ağlıyorum siz rol yapıyormuşum sanıp gülüyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz sadece. Ben bunu söylüyorum." diyerek çıkmaya hazırlanıyorken Alper'e baktı.

Gülmeye devam eden Alper, "Benim sinirlerim bozulunca ben gülüyorum. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.