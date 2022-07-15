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    MasterChef'te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim

    Türkiye eleme turuna katılarak şeflerden 'hayır' oyu alan gencin annesine olan özeni şefler tarafından takdir edildi. Mehmet Şef, annesine bakan gence ücretsiz eğitim vereceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 11:57
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    MasterChef'te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında gözyaşları sel oldu.

    Masterchef Türkiye eleme turunda yarışan Umut Arkın Tuzcu, şeflerden 'hayır' alsa da gönülleri kazanmayı başardı.

    Küçük yaşta babasını kaybeden Tuzcu, tekerlekli sandalyeye bağl kalan ve kanser olan annesine baktığını söyledi.

    Oylama sona erdiği esnada şeflerin 'annen ile tanışmak isteriz' talebini yerine getiren Tuzcu annesini stüdyoya getirdi.

    "Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin"

    Anne Tuzcu, oğlunun kendisine bakmak için birçok şeyden vazgeçtiğini söylerken "Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin" dedi.

    MasterChef'te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim VİDEO

    Elenen yarışmacıyla ücretsiz eğitim verilecek

    Yaşanan anlarda genç adam takdir edilirken, Mehmet Şef ücretsiz eğitim vermek istediğini belirtti.

    Yarışmadan not alamayan öğrencinin kurs masraflarını karşılacyacağını söyleyen Mehmet Şef, Tuzcu'ya önlük hediye etti.

    MasterChef te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim #1

    MasterChef te duygusal anlar: Elenen yarışmacıya ücretsiz eğitim #2


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