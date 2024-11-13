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Haber Merkezi

Masterchef Türkiye 2024'te eleme heyecanı yaşandı.

İlk etapta şefler 'Hint Mutfağı' konseptiyle; Pakora, Biryani, Rogan Josh, Goan Fish Curry ve Gajar Ka Halwa istedi.

"BİRAZ ONUN DA PSİKOLOJİSİ ALTINDA EZİLDİ NİGAR"

Ezgi, Nigar'ın elenmesiyle ilgili "Takım oyunlarına da ciddi anlamda yansımıştı dalgınlığı, normalde inanılmaz kabiliyetli bir kadın. Burada en iyi versiyonumuzla yarışmaya çalışıyoruz ve hem sizlere hem de izleyicilere en iyi versiyonumuzu göstermeye çalışıyoruz. Onda ufak tefek düşüşler yaşayınca insan tepetaklak olabiliyor. Biraz onunda psikolojisi altında ezildi Nigar." dedi.

"KÖTÜ İNSAN YA DA KÖTÜ YEMEK YOK BURADA"

Semih, "Artık 12 kişi kaldık burada. Kimin ne yapacağını kestiremiyoruz. Kötü insan ya da kötü yemek yok burada. Kaptanlık düellosu çok iyi, karşıdaki birini alıyorsun ama birini göndermek de çok daha zor." ifadelerini kullandı.

ONUR YERE DÜŞTÜ

Onur yarışma sırasında koşarken yere düştü. Semih, "İyi misin?" diye sordu, Onur, "Bir şey yok" yanıtını verdi.

TAKIM OYUNU

Dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYI

Masterchef'te 15. haftanın ilk eleme adayı ise Ezgi oldu.