MasterChef'te elenen isim belirlendi MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Dilara'yla son ikiye kalan Tanya, yarışmaya veda eden isim oldu.

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TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de yine eleme heyecanı yaşandı.

Adrenalinin yüksek olduğu yarışmada haftanın galibi kaptan Hasan ile mavi takım oldu.

Kırmızı takımın kaptanı Alican'ın ekibinden dört isim potaya girdi.

Son dörde kalan Alican, Cemre, Dilara ve Tanya ise Somer Şef'in tabağı olan ''Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle'' yaptı.

Tanya veda etti

Yarışmacılardan son ikiye kalan isimler ise Dilara ve Tanya oldu.

Tanya ise potadan çıkamayarak yarışmaya veda etti.

Bu akşam kendisinden istenen noodle yemeğini yapamadığını kabul eden ve yarışmadan elenen Tanya, hamurda sorun olduğunu söyledi.

"Bu son yemeğin oldu"

Hata yapanın gideceğini söyleyen Tanya için Somer Sivrioğlu, “Bu son yemeğin oldu.” dedi.

Tanya, “14. olmaktan gurur duyuyorum. Daha fazla durabilirdim ancak burada hata yapan gider. Aileme ve bütün Kıbrıs’a çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.