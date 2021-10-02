Euro
10.2684
-0.38%
Dolar
8.8554
-0.37%
Altın
501.19
-0.11%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
417.520
7.74%
EXEN Coin
20.16
0.80%
15ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 15 C

    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de, uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı üçüncü soruda elendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 02:40
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 03:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti

    ATV ekranlarında yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Duygu Dilbaz isimli bir yarışmacı katıldı.

    Dilbaz kendini tanıttığı sırada, çeşitli uluslararası yarışmalara katıldığını ifade etti.

    Dilbaz, Rusya'da düzenlenen bir matematik yarışmasında da iki kez üst üste dünya üçüncülüğü kazandığını söyledi.

    İKİNCİ SORUDA JOKER HAKKINI KULLANDI

    İlk soruda "Saklambaç oynayan çocuklar 'Elma dersem çık' dedikleri arkadaşlarına 'armut dersem" dedikten sonra genellikle hangisini söylerler?" sorusunu "Çıkma" diyerek kolaylıkla yanıtlayan Dilbaz, ikinci soruyu ise "seyirciye sorma" hakkını kullanarak geçti.

    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti #1

    "METROBÜS" CEVABIYLA ELENDİ

    Üçüncü soruda ise Dilbaz, "Filika, genellikle hangi araçta bulunur?" sorusu ile karşılaştı. Ancak gemi, tren, uçak ve metrobüs şıkları arasından "Metrobüs" cevabını seçerek yanlış cevabı vermiş oldu.

    Doğru yanıtın "Gemi" olduğunu öğrenen yarışmacı, büyük şaşkınlık yaşadı.

    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti #2

    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti #3

    Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir