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Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti

Matematik dünya üçüncülüğü bulunan yarışmacı, üçüncü soruda yarışmaya veda etti

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de, uluslararası bir matematik yarışmasında üst üste iki kez dünya üçüncülüğü kazandığını ifade eden bir yarışmacı üçüncü soruda elendi.