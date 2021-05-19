MATIC Coin nedir? MATIC Coin (Polygon) hakkında merak edilenler..

Son günlerde artış yaşayan alt coinlerden biri olan MATIC Coin (Polygon), kripto para yatırımı yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, MATIC Coin (Polygon) nedir? İşte detaylar..

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin, Shiba, Reef, Pig Coin gibi alt coinlerin ardından MATIC Coin de merak edilenler arasında yerini aldı.

Kripto para yatırımı yapmak isteyen ve borsayı yakından takip eden vatandaşlar, MATIC Coin nedir? sorusuna yanıt arıyor.

Zaman zaman artış yaşayan bir kripto para olarak bilinen Polygon (MATIC), madenciliği yapılmayan bir kripto para türüdür. Matic Network (MATIC) token kripto alanında kayda değer bir yere sahiptir.

Peki, MATIC Coin (Polygon) nedir, kimindir? İşte Holochain teknolojisini takip edenlerin merak ettiği MATIC Coin (Polygon) hakkında tüm detaylar...

MATIC COIN NEDİR?

Ekim 2017 tarihinde piyasaya sürülen Polygon (önceden Matic Network), iki deneyimli blok zinciri geliştiricisi ve bir iş danışmanı olan Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal ve Anurag Arjun tarafından ortaklaşa kurulmuştur.

Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, birden çok uygulama türü oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır.

Polygon kullanılarak, iyimser toparlama zincirleri, ZK toplama zincirleri, bağımsız zincirler veya geliştiricinin ihtiyaç duyduğu başka herhangi bir türden infra oluşturulabilir.

Polygon, Ethereum'u etkili bir şekilde tam teşekküllü bir çok zincirli sisteme (diğer adıyla Blockchainlerin İnterneti) dönüştürür. Bu çok zincirli sistem, Ethereum'un güvenliği, canlı ekosistemi ve açıklığı avantajları ile Polkadot, Cosmos, Avalanche vb. Gibi diğer sistemlere benzer. Proje, birçok blok zincirindeki ölçeklenebilirlik sorunlarını çözerek kripto para birimlerinin kitlesel olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Polygon, Plasma Framework ve proof-of-stake blockchain mimarisini birleştirir. Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin tarafından önerildiği üzere Polygon tarafından kullanılan Plazma çerçevesi, ölçeklenebilir ve otonom akıllı sözleşmelerin kolayca yürütülmesine olanak tanır. Polygon, tek bir yan zincirde saniyede 65.000'e kadar işlem yapmanın yanı sıra, iki saniyeden daha kısa olan dikkate değer bir blok onaylama süresine sahiptir. Çerçeve ayrıca, tek bir temel blok zincirinde küresel olarak mevcut merkezi olmayan finansal uygulamaların oluşturulmasına izin verir. Plasma çerçevesi, Polygon'a, iş kanıtı blok zincirlerinde yaygın olan normal dezavantajları yaşamadan altyapılarında sınırsız sayıda ademi merkeziyetçi uygulama barındırma potansiyeli verir. Şimdiye kadar Polygon, PoS korumalı Ethereum yan zincirine 50'den fazla DApp çekti.Polygon'un yerel belirteçleri olan MATIC, Ethereum blok zincirinde çalışan bir ERC-20 belirtecidir. Jetonlar, Polygon'daki ödeme hizmetleri için ve Polygon ekosisteminde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında bir ödeme para birimi olarak kullanılır. Polygon yan zincirlerindeki işlem ücretleri de MATIC token olarak ödenir.

MATIC COİN NASIL ALINIR?

Matic Coin, Bitcoin alım satımı yapılan platformlar aracılığıyla alınabilmektedir.