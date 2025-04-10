Haber Merkezi

Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklandı.

Davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Davanın ilk duruşması bugün görülecek.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Avukat Rezan Epözdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarının dün gece saatlerinde tahrip edildiğini söyledi.

Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Ahmet Minguzzi'nin ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yürütülen hukuki süreci ele aldıklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI

Öte yandan Ahmet Minguzzi'nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıktı.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istedi.