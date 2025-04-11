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Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazar yerinde bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, ailesine yönelik tehditler devam ediyor.

Genç çocuğun annesi Yasemin Minguzzi'ye gönderilen yeni mesajlar, toplumda büyük tepki uyandırdı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dün operasyon yapan polis, paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan K. Y.'nin Gümüşhane'de yakalandığını açıkladı.

Toplamda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum." dedi.

Katilleri ve onların yakınlarını da tanımadığını sözlerine ekleyen B.A., "Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

4'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli B.A. hakkında "Silahlı tehdit", "Birden fazla kişiyi tehdit" suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan 4'ü çocuk 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.