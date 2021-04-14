TRT1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek olan Mavera dizisi nedeniyle vatandaşlar kelimenin anlamını sorguluyor. Peki Mavera ne demek? TDK Mavera kelimesinin anlamı nedir?

TRT 1’in, tarihin bilinen ilk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin destansı hayatını anlatan Mavera dizisi Ramazan boyunca seyircilerle buluşacak.

Mavera’nın kelime anlamı ise diziyi seyredenler tarafından sıkça aranıyor. Peki Mavera ne anlama geliyor? TDK'ya göre mavera anlamı nedir? İşte yanıtı..

MAVERA NE DEMEK?

Mavera kelimesi, "bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman" anlamında kullanılır.

TDK MAVERA KELİME ANLAMI

Mavera, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. TDK’ye göre, mavera kelimesi anlamı şu şekildedir:

– Öte

– Görülen âlemin ötesi