Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek 2020? Mavi Dolunay nasıl izlenir?

Mavi Ay nedir? Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek 2020? Mavi Dolunay nasıl izlenir?

Nadir görülen bir doğa olayının gerçekleşeceğini duyuran NASA, gökyüzünde mavi dolunayın görülebileceğini belirtti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir gök olayı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Görsel bir şölen sunacak olan Mavi Dolunay hakkında merak edilenler...

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.

Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Yılın 13’üncü dolunayı Mavi Ay olarak değerlendiriliyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek bu dolunay, ayrıca 1944’ten beri dünyanın her yerinden görülebilen ilk dolunay olması özelliğiyle de fotoğraf severlere muhteşem kareler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

MAVİ AY NASIL İZLENİR?

Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.