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    Mavi Bereliler, Bozkurt'ta yaraları sarmak için harekete geçti

    Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan askerler, bölgenin eski haline kavuşması için çaba sarf ediyor.
    • AA
    • 20.08.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 12:36
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    Mavi Bereliler, Bozkurt'ta yaraları sarmak için harekete geçti

    Sel felaketinin büyük hasara yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkımın izleri siliniyor.

    Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nda görevli Mavi Bereliler, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

    MAVİ BERELİLER YARDIMA KOŞTU

    Gece gündüz demeden Bozkurt'taki enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların yaralarını sarmak için çaba sarf ediyor.

    Kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizleyen askerler, iş bölümü sonucu diğer işlere de koşuyor.

    CANLA BAŞLA MÜCADELE

    Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #1

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #2

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #3

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #4

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #5

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #6

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #7

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #8

    Mavi Bereliler, Bozkurt ta yaraları sarmak için harekete geçti #9

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