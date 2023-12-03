Mavi bültenle aranan suç örgütü lideri Shamil Amirov yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un, İstanbul’da yapılan “Kafes-15”operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İçişleri Bakanlığı suç örgütlerinin kabusu olmaya devam ediyor.

Mavi bültenle aranan ve Rusya'da faaliyet gösteren suç örgütü lideri Shamil Amirov'un İstanbul Sarıyer'de olduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler Amirov'un bulunduğu adrese baskın düzenledi.

Mavi bültenle aranan Amirov yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un İstanbul’da yapılan “Kafes-15” operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

Operasyon hakkında detayları da paylaşan Bakan Yerlikaya, polis ekiplerini de tebrik etti.

"Bir bir yakalayıp adalet teslim edeceğiz"

Yerlikaya son olarak ise, "Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Yerlikaya operasyonun detaylarıyla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve ‘Kafes-15’ operasyonuyla yakalanmıştır. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz"