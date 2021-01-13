Mavi ışık nedir? Mavi ışık filtreli gözlükler işe yarıyor mu? Mavi ekran gözlüklerinin faydaları..

Bilgisayar ekranları, akıllı telefonlar ve tabletler gibi yaygın şekilde kullandığımız teknolojilerin çoğu mavi ışık yayıyor.

Özellikle pandemi nedeniyle daha fazla kullanılan teknolojik cihazlardan gelen mavi ışıklar baş ağrısı, migren, göz yorgunluğu, retina bozukluğu gibi birçpok sağlık problemlerine yol açıyor.

Melatonini bozarak uyku düzenini dağıttığı iddia edilen mavi ışık, filtre sağlayan gözlükler tarafından engellenebiliyor. Son dönemlerde en çok tercih edilen yöntem ise mavi ışık filtreli ekran gözlükleri..

Peki mavi ışık nedir, mavi ışık filtreli gözlükler işe yarıyor mu, faydaları neler?

Dijital ekranlar, yapay mavi yüksek enerjili görünür (HEV) ışık olarak da bilinen, yüksek oranda mavi-mor bir ışık yayar.

Bu ışığın enerji düzeyi oldukça yüksektir. Ekranlardaki dalga boyunun uzun olmaması neticesinde yayılan mavi ışık, özellikle bilgisayar ya da telefon karşısında uzunca süre vakit geçiren insanlara ciddi zararlar vermektedir.

Mavi-mor ışık gözden geçip retinaya ulaşırken hemen hemen hiç filtrelenmez ve retinada kalıcı hasarlara sebep olabilir.

Göz mavi ışığı iyi bir şekilde bloke etmez. Kornea ve mercek UV ışınlarının gözün arka kısmına ulaşmasını engeller. Mavi ışık bu yapılardan geçer ve retinaya ulaşabilir.

Mavi ışığın yansıdığı ekranlar, melatonin salgılama hızını yavaşlatır. Melatonin uyumamız için gerekli olan hormondur.

Bu hormon çoğunlukla karanlık ortamları sever. Uyku düzensizliğini tetikleyen melatoninin etkilerini azaltmak adına özel ekran gözlükleri kullanılabilir.

Mavi ışık korumalı gözlükler, her gün kullandığımız cep telefonu, tabletler, bilgisayar ekranları ve diğer yapay ışık kaynaklarından direk göze gelen mavi ışığı filtreleyerek koruma sağlar.

MAVİ EKRAN GÖZLÜKLERİNİN FAYDALARI

Mavi ışık engelleyen camlar, lenslerinde mavi ışığı engelleyen veya emen ve bazı durumlarda UV ışığının geçmesini engelleyen filtrelere sahiptir. Özellikle hava karardıktan sonra ekrana bakarken, bu gözlükleri kullanırsanız, sizi uyanık tutan mavi ışık dalgalarının etkisinin azalmasına yardımcı olabilir.

Mavi ışık filtreli gözlük takmanın uyku kalitesini, işe katılımı, görev verimini ve çalışma faydasını arttırmayı sağlar.

Mavi ışığı süzen gözlük takmak, bir çeşit fizyolojik karanlık meydana getirir ve bu sayede hem uyku miktarını, hem de uyku kalitesini artırır.

Göz yorgunluğu, göz ağrısı ve buna bağlı gelişen diğer rahatsızlıkların önlenmesini sağlar.