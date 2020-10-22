Mavi kategoride aranan terörist Hatay'da öldürüldü

23 yıldır terör örgütü kadrosunda yer alan sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar, etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim’de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

BİRİ 'MAVİ LİSTE'DEN

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2016-2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle "mavi" kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Ölü olarak ele geçirilen teröristin, 1997 yılında Hatay-Erzin-Yoncadüzü bölgesinde Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan izne gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999‘da Hatay’da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına, 2017‘de Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi.