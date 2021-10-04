Mavi kategoride yer alan il sayısı 20'ye ulaştı

Aşılama çalışmalarına verilen önemle birlikte Manisa'da da aşı yaptıranların oranı yüzde 75'i buldu. Manisa'yla birlikte mavi il sayısı 20'ye çıktı.

Türkiye, tüm dünyayı saran koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor.

Virüse karşı geliştirtirilen aşıların ülke genelinde yaptırılabilmesi için çalışmalarına hız katan Sağlık Bakanlığı, aşı olanların oranını duyurmak üzere verilerini güncellemeye de devam ediyor.

Yüzde 75 aşılamayla iller maviye dönerken, mavi il sayısı da her geçen gün artıyor.

MANİSA'DA DA AŞILAMA YÜZDE 75 OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Manisa'nın da aşı oranının yüzde 75'e ulaştığını duyurdu.

MAVİ İL SAYISI 20'YE ÇIKTI

Manisa'yla birlikte mavi il sayısının 20'ye ulaştığını belirten Koca, "Koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 20’ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!" ifadelerini kullandı.