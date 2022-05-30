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    Mavi Marmara'nın 12'nci yıl dönümde, İHH yürüyüş düzenleyecek

    Mavi Marmara saldırısının 12'nci yıl dönümü kapsamında, “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor" sloganı ile düzenlenen yürüyüşün başlangıç noktası, Fatih Camisi olacak.
    • 30.05.2022 - 13:42
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    Mavi Marmara'nın 12'nci yıl dönümde, İHH yürüyüş düzenleyecek

    İsrail'in, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara’ya düzenlediği saldırının üzerinden 12 yıl geçti.

    Hafızalarda canlılığını koruyan o güne yönelik Genç İHH ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından “Mavi Marmara Yoluna Devam Ediyor!” sloganıyla yürüyüş gerçekleştirilecek.

    Başlangıç noktası Fatih Cami

    Olayın yıl dönümünde, 31 Mayıs günün planlanan yürüyüşün, Fatih Camii’nden başlayacağı ve Edirnekapı Şehitliği’nde son bulacağı belirtildi.

    Filistin gönüllüleri yürüyüşle, bir kez daha tüm dünyaya İsrail zulmünü haykıracak. Yürüyüşün sonunda ise İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katılımcılara hitap edecek.

    Yürüyüşe katılmak isteyenlerin irtibat kurabileceği numaralar ise şöyle:

    31 Mayıs 2022 Salı

    Saat: 18.30

    Yer: Fatih Cami Avlusu

    İrtibat: Burak Battal – 0551 696 34 69

    Mavi Marmara nın 12 nci yıl dönümde, İHH yürüyüş düzenleyecek #1

    Mavi Marmara nın 12 nci yıl dönümde, İHH yürüyüş düzenleyecek #2


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