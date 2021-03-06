Milli Savunma Bakanı Akar ve Komutanlar, tatbikata katıldı.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemeleriyle birlikte başladı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

AKAR VE KOMUTANLAR BRİFİNG ALDI

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.

Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı VİDEO

ERDOĞAN, TATBİKATTAKİ PERSONELE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata video konferans yöntemiyle bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etmesi bekleniyor.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı FOTO GALERi

EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

"Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.