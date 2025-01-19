Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünyada ses getiren bir tatbikata daha imza attı.
Tatbikat, 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen tatbikat toplam 9 gün sürdü.
Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatının tamamlandığını bildirdi.
TATBİKATA 20 BİN PERSONEL KATILDI
Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen tatbikatta, 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldı.
TATBİKAT, KARADENİZ, EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülerle birlikte Mavi Vatan-2025 Tatbikatına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış