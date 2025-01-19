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AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünyada ses getiren bir tatbikata daha imza attı.

Tatbikat, 7-16 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen tatbikat toplam 9 gün sürdü.

Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Vatan-2025 Tatbikatının tamamlandığını bildirdi.

TATBİKATA 20 BİN PERSONEL KATILDI

Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen tatbikatta, 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel yer aldı.

TATBİKAT, KARADENİZ, EGE DENİZİ VE DOĞU AKDENİZ'DE AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülerle birlikte Mavi Vatan-2025 Tatbikatına ilişkin şu ifadelere yer verildi: