Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Mavi Vatan'daki en geniş çaplı tatbikata katılan fırkateynler, sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan Aksaz Deniz Üssü'nden hareket etti.

Barbaros Sınıfı Fırkateynleri'nin Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında yenilenen ilk gemi olan TCG Oruçreis, bu tatbikatta yerini aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Salihreis fırkateyni, limandan çıkış yapmadan önce, bekleyen TCG Oruçreis tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı.

Tatbikat, "Taktik Pençe Harekatı" çerçevesinde gerçekleşti. SAS timleri helikopterlerle bölgeye intikal etti ve suya atlayan tim, tespit edilen mayını imha etmek için patlayıcı yerleştirdi.

Tatbikat senaryosuna göre, helikopterle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışı gerçekleştirildi. Ardından botlarla sahile taarruz yapıldı ve SAT timleri, Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Deniz üzerindeki SAT timleri ise helikopterle sudan alındı. TCG Göksu fırkateynine halatlarla inen timler, geminin güvenliğini sağladı.

Tatbikatta, Ada sınıfı korvetler TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi yaptı.

Bakan Güler, 2023 yılı dış kaynaktan astsubay temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na katılan ilk kadın astsubayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

7-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek "Mavi Vatan-2025" tatbikatına 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel katılacak.

BAKAN GÜLER'DEN TATBİKATLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nı TCG Salihreis'den takip eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tatbikatın kuvvetler arasındaki yüksek uyum ve personelin üstün eğitim seviyesini, yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği sistemlerin etkinliğini gururla izlediğini belirtti. Ayrıca, deniz canlılarının korunması ve deniz kirliliğiyle mücadele için alınan önlemleri titizlikle takip ettiklerini vurguladı.

Güler, bölgedeki güvenlik ortamındaki belirsizliklere dikkat çekerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olma gerekliliğinin altını çizdi. Tatbikatların, personelin teorik bilgilerini pratikte uygulama, silah sistemlerini etkin bir şekilde kullanma ve uyumlu hareket etme kabiliyetlerini artırmak için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bir ordunun başarısının temelde sürekli yenilenen bilgi ve becerilere dayandığını belirten Güler, katıldıkları her tatbikatın yeni bir deneyim ve başarıya giden yolun ilk adımı olduğunu söyledi.

Mavi Vatan Tatbikatı'nın bu yılki ilk tatbikatı olduğunu hatırlatan Bakan Güler, tatbikatın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıldığını belirtti.

"DENİZLERİMİZDE BARIŞ İSTİYORUZ"

Türkiye'nin, çatışmalarla çevrili bir bölgenin merkezinde yer aldığını ifade eden Güler, komşu Yunanistan ile ilişkilerin de bu uluslararası hukuk ve barış temelleriyle güçlendirileceğini vurguladı. Güler, Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini savunma kararlılığını, tarihsel bir yayılmacılık olarak sunmaya çalışan girişimlerin beyhude olduğunu ve uluslararası hukuka dayalı hakları yok sayma çabalarının geçersiz olduğunu ifade etti.

Mavi Vatan kavramının, Türkiye'nin denizlerdeki haklarını savunma iradesinin bir yansıması olduğunu söyleyen Güler, Akdeniz ve Ege Denizi'ni istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istediklerini ve barışçıl çözüm için çaba gösterirken milli haklardan asla taviz vermeyeceklerini yineledi. Özellikle Kıbrıs konusunda, çözümün adada iki ayrı devlet ve halk olduğu gerçeğiyle sağlanabileceğine dikkat çekti.

Güler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Orta Doğu'daki krizlerden yararlanma çabalarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, bu durumu cesaretlendiren bazı müttefiklerin yaklaşımlarına da dikkat çekti.

Bakan Güler, Türkiye'nin her zaman karşılaştığı zorluklardan güçlenerek çıktığını ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla büyük bir güvenle ilerlediğini vurguladı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL BİR AKTÖR HALİNE GELDİ"

Deniz Kuvvetleri'nin, ülkenin ulusal çıkarlarını korumada ve bölgesel barışa katkıda hayati bir rol üstlendiğini belirten Güler, güçlü bir donanmanın önemine değindi. Akdeniz, Karadeniz, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu’nda yürütülen faaliyetlerle Türkiye'nin küresel bir aktör haline geldiği mesajını verdi.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Deniz Kuvvetlerinde önemli projelerin hayata geçirildiğini ve 31 geminin aynı anda inşa edildiğini belirterek, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin gelecekte de üstlendiği görevleri başarıyla yerine getireceğini söyledi.

Son olarak, Bakan Güler, TCG Salihreis'deki görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.