Tatbikat kapsamında kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla atılan MAM-L füzesi, bugüne kadarki en uzak menzile başarılı bir şekilde atış gerçekleştirdi.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Vatan Tatbikatı'nda yerli ve milli silah sistemleri de test edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekata hazırlık eğitimlerinin yapıldığı ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırıldığı tatbikattan görüntüler geldi.

EN UZUN MENZİLLİ ATIŞ BAŞARILI

TSK'nın SİHA'ları da test ettiği tatbikatta MAM-L füzesiyle bugüne kadarki en uzun menzilli atış gerçekleştirildi.

Mavi Vatan Tatbikatı'nda MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atış yapıldı ViDEO

TAM İSABETLE VURULDU

Başarıyla gerçekleştirilen atışın görüntüleri TSK'nın Twitter hesabından yayınlanırken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu."