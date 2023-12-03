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Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...

Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu... İzmit Körfezi'nde demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi 'TCG Anadolu' tüm heybetiyle havadan görüntülendi.