Mavi Vatan'da tüm heybetiyle TCG Anadolu...

İHA
Türkiye'nin gururu TCG Anadolu, güvertesini halka açmaya devam ediyor.
Türkiye'nin yerli ve milli savaş gemisi TCG Anadolu, 29 Kasım tarihinde İzmit Körfezi'ne demirledi.
30 Kasım tarihinden itibaren ise vatandaşların ziyaretine açıldı.
6 Aralık Çarşamba gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan savan gemisine, 3 günde yüzlerce kişi akın etti.
Vatandaşlar heybeti karşısında gururlanıyor
Limana yanaşamaması sebebiyle açıkta duran gemiyi, vapur seferleri ile ziyaret eden vatandaşlar, heybeti karşısında gururlanıyor.
Havadan görüntülendi
Askerlerin hazır olduğu gemi, havadan da görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde geminin üzerinde 10 savaş helikopteri yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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