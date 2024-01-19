Mavi Vatan'da Türkiye'nin gücü artıyor: Dikkat çeken 4 yeni platform Denizlerde gücüne güç katmaya devam eden Türkiye, 4 farklı platformu devreye aldı.

AA & Ensonhaber

Hava, kara ve denizde askeri araç geliştirmeyi aralıksız sürdüren Türkiye, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Mavi Vatan'da yeni bir döneme adım atılırken, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 4 yeni platform Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

4 platform devreye alındı

Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.

Teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyada bir ilk

Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu.

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

İstihbarat keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve elektronik harp görevleri, bu gemi tarafından icra edilebilecek.

Marlin SİDA özellikleri

Uzunluk: 15 Metre

15 Metre Seyir Menzili: 400 Deniz Mili

400 Deniz Mili Çalışma Süresi: 24 Saat

24 Saat Maksimum Hız: 36+ Knots

36+ Knots Otonom Seyir

Yüksek Manevra Kabiliyeti



Aktif Stabilizasyon Sistemi



Dinamik Konumlama Sistemi



Su Üstü ve Elektronik Harp Kabiliyeti



TCG Derya gemisi

Denizde katı ve sıvı ikmal yapabilen TCG Derya gemisinin uzunluğu 194.8 metre, genişliği ise 24.4 metre.

Geminin kullanım alanları lojistik ulaştırma, komuta-kontrol, istihbarat toplama, arama ve kurtarma olarak sıralandı.

Ayrıca olası doğal afetler sırasında yardım sağlayabilme kapasitesine sahip gemi, insani tahliye ve yardım konusunda da rol oynayabilecek.

Geminin özellikleri

Uzunluk: 200 Metre

200 Metre Genişlik: 24 Metre



24 Metre Deplasman: +26.000 Ton



+26.000 Ton Maksimum Hız: 24+ Knots



24+ Knots Seyir Menzili: 4500 Deniz Mili



4500 Deniz Mili Teknik Sistemler: ASELSAN MAR-D Helikopter Kontrol Radarı



ASELSAN MAR-D Helikopter Kontrol Radarı Denizde Kalış: En az 30 gün



En az 30 gün Mürettebat: 326



TCG İstanbul gemisi

TCG İstanbul, İSTİF sınıfı fırkateyn projesi kapsamında inşa edildi. 113.2 metre uzunluğundaki gemi, ileri karakol faaliyetlerinini icrasında kullanılabilecek.

Gemi; keşif ve gözetleme, hedef tespit ile erken ihbar özellikleriyle öne çıkıyor.

Söz konusu gemi ayrıca, denizaltı savunmanın yanı sıra su üstü ve hava savunma harbinde gelişmiş kabiliyetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Geminin özellikleri

Seyir Menzili: 5700 Deniz Mili

5700 Deniz Mili Maksimum Hız: 29+ Knots

29+ Knots Mürettebat: 147

147 Deplasman: 3100 Ton

3100 Ton Uzunluk: 113,2 Metre

113,2 Metre Genişlik: 14,4 Metre

TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi

106. metre uzunluğundaki lojistik destek gemisi olan TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin genişliği 16.8 metre olarak kayıtlara geçti.

Bu gemi sayesinde bağımsız lojistik destek sağlanması mümkün olacak.