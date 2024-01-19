Mavi Vatan'da Türkiye'nin gücü artıyor: Dikkat çeken 4 yeni platform

Hava, kara ve denizde askeri araç geliştirmeyi aralıksız sürdüren Türkiye, gücüne güç katmaya devam ediyor.
Mavi Vatan'da yeni bir döneme adım atılırken, üstün özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken 4 yeni platform Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.
4 platform devreye alındı
Bunlar; TCG Derya, TCG İstanbul, Marlin SİDA ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi adlı deniz araçları oldu.
Teslim töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünyada bir ilk
Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu.
İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.
İstihbarat keşif ve gözetleme, su üstü harbi ve elektronik harp görevleri, bu gemi tarafından icra edilebilecek.
Marlin SİDA özellikleri
- Uzunluk: 15 Metre
- Seyir Menzili: 400 Deniz Mili
- Çalışma Süresi: 24 Saat
- Maksimum Hız: 36+ Knots
- Otonom Seyir
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Aktif Stabilizasyon Sistemi
- Dinamik Konumlama Sistemi
- Su Üstü ve Elektronik Harp Kabiliyeti
TCG Derya gemisi
Denizde katı ve sıvı ikmal yapabilen TCG Derya gemisinin uzunluğu 194.8 metre, genişliği ise 24.4 metre.
Geminin kullanım alanları lojistik ulaştırma, komuta-kontrol, istihbarat toplama, arama ve kurtarma olarak sıralandı.
Ayrıca olası doğal afetler sırasında yardım sağlayabilme kapasitesine sahip gemi, insani tahliye ve yardım konusunda da rol oynayabilecek.
Geminin özellikleri
- Uzunluk: 200 Metre
- Genişlik: 24 Metre
- Deplasman: +26.000 Ton
- Maksimum Hız: 24+ Knots
- Seyir Menzili: 4500 Deniz Mili
- Teknik Sistemler: ASELSAN MAR-D Helikopter Kontrol Radarı
- Denizde Kalış: En az 30 gün
- Mürettebat: 326
TCG İstanbul gemisi
TCG İstanbul, İSTİF sınıfı fırkateyn projesi kapsamında inşa edildi. 113.2 metre uzunluğundaki gemi, ileri karakol faaliyetlerinini icrasında kullanılabilecek.
Gemi; keşif ve gözetleme, hedef tespit ile erken ihbar özellikleriyle öne çıkıyor.
Söz konusu gemi ayrıca, denizaltı savunmanın yanı sıra su üstü ve hava savunma harbinde gelişmiş kabiliyetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Geminin özellikleri
- Seyir Menzili: 5700 Deniz Mili
- Maksimum Hız: 29+ Knots
- Mürettebat: 147
- Deplasman: 3100 Ton
- Uzunluk: 113,2 Metre
- Genişlik: 14,4 Metre
TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemisi
106. metre uzunluğundaki lojistik destek gemisi olan TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin genişliği 16.8 metre olarak kayıtlara geçti.
Bu gemi sayesinde bağımsız lojistik destek sağlanması mümkün olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış