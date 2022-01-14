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    Mavi Vatan'ın bekçisi: Ufuk Korveti'nin özellikleri

    Savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye, yerli ve milli üretim olan ilk istihbarat gemisi Ufuk Korveti'ni envanterine ekliyor. Peki Ufuk Korveti nedir, özellikleri neler? İnceleyelim...
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 12:56
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    Mavi Vatan'ın bekçisi: Ufuk Korveti'nin özellikleri

    Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

    Test ve  Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde yarın (14 Ocak'ta) tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

    UFUK KORVETİ NEDİR

    MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

    99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle filoya katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

    Mavi Vatan ın bekçisi: Ufuk Korveti nin özellikleri #1

    TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ İSTİHBARAT GEMİSİ

    STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

    Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

    Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

    Mavi Vatan ın bekçisi: Ufuk Korveti nin özellikleri #2

    TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Boy: 99.5 metre

    Genişlik: 14.4

    Personel Sayısı: 110

    Su Çekimi: 3.6 metre

    Azami Sürat: 18+ knot

    Hava Aracı: 10 tonluk Genel Maksat Helikopteri

    Deplasman: 2250 ton (Yaklaşık)

    Kesintisiz Seyir: 60 Gün

     


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