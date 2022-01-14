Mavi Vatan'ın bekçisi: Ufuk Korveti'nin özellikleri

Savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye, yerli ve milli üretim olan ilk istihbarat gemisi Ufuk Korveti'ni envanterine ekliyor. Peki Ufuk Korveti nedir, özellikleri neler? İnceleyelim...

Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde yarın (14 Ocak'ta) tören düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

UFUK KORVETİ NEDİR

MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle filoya katılacak Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK MİLLİ İSTİHBARAT GEMİSİ

STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boy: 99.5 metre

Genişlik: 14.4

Personel Sayısı: 110

Su Çekimi: 3.6 metre

Azami Sürat: 18+ knot

Hava Aracı: 10 tonluk Genel Maksat Helikopteri

Deplasman: 2250 ton (Yaklaşık)

Kesintisiz Seyir: 60 Gün



