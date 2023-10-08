Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu! Albatros kamikaze İDA test atışından geçti

Türkiye savunma sanayisinde milli ve yerli çözümlere yöneldi.
Yeni üretilen savunma çözümleri yurt dışından da ilgi gördüğü için Türkiye'nin önünde yeni bir alanda ihracat yolunu da açtı.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerinden birisi olan kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test aşamasına geçti.
Atış testi, çevreye zarar vermemek adına gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.
Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.
Su üzerinde yüksek hızla düşman hedeflerine çarparak patlatıyor
ASELSAN tarafından geliştirilen ve içerdiği patlayıcının su üzerinde yüksek hızla düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı gerçekleştirildi.
Albatros, 8'li sürü halinde hareket edebiliyor
Test kapsamında 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye saldırı gerçekleştirdi.
Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat var
Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden bir araç hedef gemiye çarparak patladı.
Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü.
Atış testinde Bayraktar TB2 insansız hava aracı görev aldı
Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi.
Dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu
Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu.
Test atışını yetkililer takip etti
Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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