Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu! Albatros kamikaze İDA test atışından geçti Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Albatros kamikaze İDA test atışı Mersin'de gerçekleştirildi. Bu test atışıyla dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gerçekleştirildi.

AA

Türkiye savunma sanayisinde milli ve yerli çözümlere yöneldi.

Yeni üretilen savunma çözümleri yurt dışından da ilgi gördüğü için Türkiye'nin önünde yeni bir alanda ihracat yolunu da açtı.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerinden birisi olan kamikaze insansız deniz aracı (İDA) sürüsü Albatros, test aşamasına geçti.

Atış testi, çevreye zarar vermemek adına gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi.

Albatros, test atışı kapsamında denizdeki hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.

Su üzerinde yüksek hızla düşman hedeflerine çarparak patlatıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve içerdiği patlayıcının su üzerinde yüksek hızla düşman hedeflerine çarparak patlatılmasını sağlayan kamikaze İDA Albatros için Mersin'de test atışı gerçekleştirildi.

Albatros, 8'li sürü halinde hareket edebiliyor

Test kapsamında 8'li sürü halinde hareket edebilen Albatros, hedef gemiye saldırı gerçekleştirdi.

Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat var

Üzerinde ROKETSAN'a ait mühimmat bulunan Albatros Kamikaze İDA sürüsünden bir araç hedef gemiye çarparak patladı.

Başarıyla tamamlanan test atışı sonucunda 22 metrelik hedef gemi dakikalar içinde sulara gömüldü.

Atış testinde Bayraktar TB2 insansız hava aracı görev aldı

Atışlı testte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) da görev aldı. Uygulanan senaryo kapsamında Bayraktar TB2 tarafından tespit edilen hedefe, insansız deniz araçları yönlendirildi.

Dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu

Böylelikle dünyada ilk defa İDA-İHA müşterek operasyonu ile İDA sürüsü kamikaze saldırı konsepti gösterilmiş oldu.

Test atışını yetkililer takip etti

Mersin açıklarındaki test, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve diğer yetkililer tarafından da anbean takip edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)