Max Kruse'den sevgilisine canlı yayında evlenme teklifi

Disiplinsiz davranışlarıyla çokça eleştirilen eski Fenerbahçe oyuncusu Max Kruse, herkesi şaşırtacak harekette bulundu.

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu uzun süredir birlikteliği olan sevgilisi Dilara Mardin için "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

"BENİMLE EVLENİR MİSİN"

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Max Kruse, 18 Haziran’da alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini fesh etmiş ve Fenerbahçe ’yi 7.5 milyon Euro talep ederek FIFA’ya şikayet etmişti. Buna karşılık Sarı-Lacivertliler de Alman oyuncu için 18 milyon Euro’luk dava açmıştı.

FİFA FENERBAHÇE'Yİ HAKSIZ BULMUŞTU

Başkan Ali Koç, o dönemde yaptığı açıklamada, “Kruse hayatının pokerini oynadı. Bu ona pahalıya mal olacak” ifadelerinde bulunmuştu. Gelinen noktada FIFA, yıldız futbolcuyu haklı bulduğunu belirterek, Fenerbahçe’nin Max Kruse’ye 7.5 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.