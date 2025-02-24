Maydonoz Döner operasyonunda yakalanan şüpheliler adliyede

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Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu, Maydonoz Döner detayıyla tüm ülkenin takip ettiği bir soruşturmaya dönüştü.

İçişleri Bakanlığı çalışmaları sırasında FETÖ iltisaklı kişilere şubelik verdiği ve örgüte finansman sağladığı tespit edilen restorana operasyon düzenlenmiş ve şirkete kayyum atanmıştı.

Maydonoz Döner baskını olarak anılmaya başlanan FETÖ soruşturması sürüyor...

İFADELERİ TAMAMLANDI

FETÖ’nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Antalya’da gözaltına alınan 77 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

ARALARINDA HAKİM VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

ESKİ ÇALIŞANIN İTİRAFLARI

Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri dağınıklığı gibi bahanelerle mobbing uygulandığı iddia edilmişti.

R.Ö.’nün, ciro artışları ve kamudan ihraç edilen FETÖ şüphelilerinin toplantılar yaptığına ilişkin CİMER’e bir itiraf mektubu yazdığı belirlenmişti.

Savcılık tarafından ifadesi alınan R.Ö., örgütle bağlantısını bildiği bir arkadaşının referansıyla garson olarak işe başladığını anlatıp, birçok itirafta bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.