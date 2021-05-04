Mayıs 2021 KÇÖ ödeme tarihi: Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödenekten faydalanan vatandaşlar, KÇÖ ödemeleri ne zaman? sorusunu araştırıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olumsuzlukları önlemek amacıyla vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik ödemesi yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 26 Mart 2020'den bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 30 Haziran 2021'e kadar yeniden uzatıldı.

Ödenekten faydalanan vatandaşlar nisan ayı hakedişlerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor.

Bakan Vedat Bilgin ödeme tarihlerini vatandaşlara duyurdu. İşte mayıs ayı KÇÖ ödeme tarihi 2021..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödemelerine yönelik açıklama yatı.

Nisan ayına ilişkin ödemeler hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Bilgi, ödemelerin 5 Mayıs'ta hesaplara yatırılacağını ifade etti.

IBAN biligisi bulunmayan vatandaşların, PTT üzerinden ödemeleri alabileceği ifade edildi.

Bilgin'in Twitter paylaşımı şöyle:

"Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler."